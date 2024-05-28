القومي للمرأة ينظم ورشة عمل لإعداد مدربين محترفين فى التنشئة المتوازنة

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان “اعداد مدربين في برنامج التنشئة المتوازنة ما بين الطفولة والأبوة”، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بهدف اعداد مدربين محترفين في برنامج التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة واستهدفت ١٨ مدرب من مدربي برنامج الارشاد الأسري من ٨ محافظات، وذلك خلال الفترة من ١٨ حتي ٢٣ مايو ٢٠٢٤.

عرضت نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للجان والمحافظات والمدربة المعتمدة ببرنامج التنشئة المتوازنة المخاطر الشديدة التي تنتج عن التفكك الأسري، وطرق التعامل مع العنف الأسري ،والتغلب عليه.

فيما قامت شرين محمود، مدير إدارة الأزمات بالمجلس والمدربة ببرنامج التنشئة المتوازنة، بالقاء الضوء على كيفية إعداد مدرب محترف، واحتياجات وحقوق كل فرد من أفراد الأسرة.

و أشار سامح العشماوي، بالمكتب الفني لرئيسة المجلس والمدرب ببرنامج التنشئة المتوازنة الي أهمية التواصل الفعال داخل الأسرة، وحقوق الطفل، حيث قدم عرض عن المشاركة بين الأب والأم داخل الأسرة.

فيما قام خبير التدريب هاني وهبي، بتقديم عرض حول مهارات التدريب وطرق عرض المعلومات.

و يواصل المجلس القومي للمرأة تنظيم المزيد من ورش العمل لتدريب المزيد من المدربين على برنامج التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة، وذلك في إطار حرص المجلس على نشر الوعي حول أهمية هذا البرنامج وتحقيق أهدافه.