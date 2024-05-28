رئيس شباب المصريين: أبنائنا بالخارج خط الدفاع الأول عن الوطن

تصدر هاشتاج اتحاد شباب المصريين في الخارج برئاسة الدكتور محمود حسين مؤشرات البحث علي منصة التدوينات القصيرة “إكس” داخل مصر، والذي أطلقه عدد من الشباب المصري بعد انتهاء الملتقي الاول للاتحاد الذي أقيم تحت عنوان الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل الدولي.

وأشاد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج بالتفاف الشباب المصري بالداخل والخارج، حول فكرة الاتحاد التي تهدف إلى ربط أبناء المصريين بالخارج مع الوطن، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية مؤكدا أن تصدر الاتحاد منصة إكس يعكس الانطلاقة القوية للاتحاد خلال الفترة الحالية.

وأوضح رئيس اتحاد المصريين بالخارج، أن تأسيس اتحاد شباب المصريين بالخارج جاء تماشيا مع رؤية القيادة السياسية في الاهتمام بالشباب والمصريين بالخارج وربط أبناء الجيل الثاني والثالث منهم بالوطن في إطار عمل مؤسسى يستمر عبر أجندة وطنية واضحة المعالم .

وأشار إلى أن المصريين في الخارج هم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وهم ثروة حقيقية لبلدنا الغالية لذلك أوجه التحية لرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره أول رئيس يهتم بشئون المصريين بالخارج، حيث تم إنشاء أول وزارة لهم عام ،2014 فضلا عن تقديم العديد من التيسيرات والمبادرات.

من جانبه قال محمد شحاتة عضو مجلس إدارة الا تحاد: إنه سيتم التنسيق من خلال بروتوكولات عمل مع وزارة الهجرة والمصريين في الخارج وجميع الوزارت المعنية بالمصريين في الخارج والجهات المعنيه لتحقيق الأهداف الرئيسية للاتحاد والتي تتضمن ربط الشباب بالوطن الأم من خلال فاعليات وأنشطه مختلفة وتشجيع الشباب المصرى خارج الوطن بأخذ دورهم في الدفاع عن مصر بلغات تلك البلاد التي يعيشون فيهم.

كما أكد علاء خليل عضو مجلس إدارة الاتحاد أن الاهداف تتصمن ايضا العمل على ربط الشباب المصرى بعضهم البعض خارج الوطن لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم والاستفاده من أفكار ومقترحات الشباب المصرى ومن تجاربهم الشخصيه فضلا عن المساعده على ربط الشباب المصرى في الخارج والداخل من خلال المعسكرات الداخليه والخارجية.

فيما أكد شريف النسيري عضو مجلس إدارة الاتحاد على أن من ضمن أهدافنا ط العمل على ربط الشباب المصرى بعضهم البعض خارج الوطن لتقديم المساعدات اللوجستية لمن يحتاجها منهم والاستفاده من أفكار ومقترحات الشباب المصرى ومن تجاربهم الشخصية، فضلًا عن المساعده على ربط الشباب المصرى في الخارج والداخل من خلال المعسكرات الداخليه والخارجية.