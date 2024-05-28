سيراميكا إلى دور الـ16 لكأس مصر.. فاز على مكادى بهدف دون رد

تأهل فريق سيراميكا كليوباترا إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد الفوز على فريق مكادى بهدف دون مقابل، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم “الثلاثاء”، على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

سجل لاعب سيراميكا كليوباترا فيڤور اكيم، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 12 من عمر المباراة بعد استلامه عرضية متقنة من زميله أيبوكا سددها بقوة فى شباك حارس مرمى فريق مكادى.

شهدت المباراة حالة طرد من نصيب لاعب فريق مكادى محمد سعيد أحمد، فى الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يلتقى فريق سيراميكا كليوباترا فى دور الـ16، مع الفائز من مباراة زد والداخلية والتى تقام فى الثامنة من مساء اليوم.