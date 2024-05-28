وزير النقل يتابع انطلاق اول أفواج الحج البري من ميناء نويبع البحري

تابع الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل إجراءات سفر اول فوج من حجاج بيت الله الحرام على متن العبارة ايلة وعلى متنها 128 حاج و3 باص ، وحيث وجه الوزير بتقديم كافة التسهيلات لحجاج بيت الله الحرام، ورفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول من (نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات)، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، وصور خاصة بمناسك الحج بالشاشات، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، و تكريس جميع امكانيات الميناء لصالح الحجاج و المسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء، وشدد على ضرورة التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز (سفر/ وصول)، وتوفير طاقم طبي وعدد (2) سيارة اسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى وسيارة مطافئ بقرية الحجاج تحسبا لأى طارئ.

وحيث تم فتح غرفة عمليات بميناء نويبع البحري وربطها بمركز عمليات الهيئة، للوقوف على الاجراءات العملية والتشغيلية، وتذليل كافة الصعوبات الواردة لحجاج بيت الله الحرام، بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وأعضاء المجتمع المينائي وشركة الجسر العربي، لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات وتجهيز قرية الحجاج وتسهيل اجراءات سفر ووصول الحجاج، كما قامت اللجنة العليا للتفتيش البحري بالتنسيق مع هيئة الميناء والحجر الصحي بأنهاء اعمال التفتيش على العبارات المشاركة في موسم الحج، ومتابعة تنفيذ الشروط والضوابط الخاصة بتنظيم عمل العبارات والالتزام بتعليمات تأمين الركاب

جدير بالذكر انه بناءا على تعليمات الفريق مهندس وزير النقل قد عقد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر اجتماعا مع أعضاء المجتمع المينائى بميناء نويبع البحري الأسبوع الماضي ، لبحث إجراءات الاستعداد لموسم الحج البري، الذي سيشهد مغادرة 6000 حاج و144 باص حج، وتم تلبية كافة الطلبات المقدمة من اعضاء المجتمع المينائى، للظهور المشرف اثناء موسم الحج مع التشديد على تقديم كافة التسهيلات المطلوبة، لحسن سير العمل واتخاذ القرار المناسب، ومتابعة خط سير الحجاج بداية من قدومها الى مدينة نويبع وحتى صعودهم العبارة، كما تم تفقد استعداد صالات السفر والوصول، وشدد على مدير الميناء بالتنسيق بين إدارة الميناء وشرطة الميناء، لتنظيم دخول الحمالين الى الميناء سعت دخول العبارات للموانئ، مع تواجد عدد مناسب من الحمالين بالزي الموحد امام مداخل صالة السفر قبل دخول الاتوبيسات و لعدم استغلال الحمالين للركاب.