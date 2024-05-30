الرئيس المصري يلتقي رئيس المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أثناء زيارته لبكين

التقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني “تشاو ليجي”
، وصرح “رئيس اللجنة الدائمة”أثناء اللقاء ان العلاقات الثنائية بين البلدين حققت تطورًا كبيرا وبلغت أفضل مستوى في تاريخها تحت القيادة الاستراتيجية للرئيس شي جين بينغ والرئيس السيسي.
وأشار إلى أن الصين ترغب في العمل مع مصر لتنفيذ التوافق الهام بين قادة البلدين بشكل شامل، وترسيخ الثقة السياسية المتبادلة، ودفع التعاون العملي، وتعميق التعاون متعدد الأطراف، والعمل معًا لبناء مجتمع مصير صيني-عربي وصيني-إفريقي.
وأعرب عن رغبة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في تعزيز التبادل متعدد المستويات والمجالات مع البرلمان المصري، وتبادل خبرات الحكم، والمساهمة في تعزيز الصداقة بين الشعبين وتطوير العلاقات الثنائية.
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي التزام مصر الراسخ بمبدأ “صين واحدة” ومعارضتها للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، مشيرًا إلى أن هذا موقف مصر الثابت الذي لن يتزعزع أبدًا. وأبدت مصر استعدادها لتعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات، وتعميق التبادل بين الهيئات التشريعية، ودفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة المصرية الصينية إلى تحقيق تقدم أكبر، والمساهمة معًا في تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.