رئيس مجلس الشيوخ يصل العاصمة الأوزبكية طشقند

وصل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأوزبكية طشقند تلبيه لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكى السيدة تنزيلا ناربابيفا.

وقد استهل الوفد لقاءاته بالاجتماع مع نور الدين اسماعيلوف، رئيس المجلس التشريعى الأوزبكى، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلمانى بين البلدين، ثم عقب ذلك اجتمع عبد الرازق مع تنزيلا ناربابيفا، رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكى حيث ناقش الجانبان آليات تفعيل عمل لجان الصداقة والتفاعل بين اللجان البرلمانية.

وتأتى الزيارة فى إطار تعزيز سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان.

واتصالًا بذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي الشيوخ بالبلدين لتطوير علاقات الصداقة و التفاهم فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وقام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى للاستقلال بطشقند.

ويضم الوفد المصرى كل من المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والنواب محمد شوقى العنانى، جمال عبد الظاهر، مجدى سليم.