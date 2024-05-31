” البيطريين” تقرر تفعيل هيئة التأديب وإختيار عفيفي وسلام في عضويتها

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين تفعيل هيئة التأديب ، كما تم اختيار كل من ناجي سلام و محمود عفيفي وعضو من الهيئة القضائية ليكونوا أعضاء هيئة التأديب.

جدير بالذكر أنه وفقا للمادة 42 من قانون 48 لسنة 69 الخاص بإنشاء النقابة العامة للأطباء البيطريين ، يحاكم أمام الهيئه التأديبية كل من أخل من الأعضاء بأحكام هذا القانون أو بآداب المهنة وتقاليدها أو امتنع عن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية أو مجلس النقابة او قرارات الجمعية العمومية بالمحافظات او مجالس النقابات الفرعية او ارتكب أمورا مخلة بشرف المهنة او تحط من قدرها او أهمل فى عمل يتصل بمهنته .

ووفقا للمادة 44 من القانون يرفع مجلس النقابة أو مجلس النقابة الفرعية الدعوى التأديبية أمام الهيئات التأديبية المختصة.