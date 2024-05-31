عبدالوهاب عبدالرازق يلتقي رئيس جمهورية أوزباكستان

التقى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له بـ”شوكت ميرضيايف” رئيس جمهورية أوزباكستان، وذلك خلال زيارته للعاصمة الأوزبكية طشقند؛ تلبية لدعوة رئيسة مجلس الشيوخ السيدة تنزيلا ناربايفا.

وقد استهل “ميرضيايف” اللقاء بإرسال تحية تقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مثمناً ما تشهده مصر من تنمية وطفرة حقيقية في إطار استراتيجية مصر 2030.

وقد استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وكذا تعزيز أطر التبادل السياحي، والتعاون العلمي؛ سيما في ظل تشكيل لجنة تعاون علمي مشترك بين البلدين.

وقد حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور محمد شوقى العناني عضو مجلس الشيوخ.