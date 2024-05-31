وزير الإسكان يناقش معدلات الأداء في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية 

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الغربية، كما ناقش معدلات الأداء في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واكد علي أهمية التنسيق المستمر مع محافظة الغربية والجهات المعنية بالمحافظة لتقديم الخدمات للمواطنين بالجودة المطلوبة والالتزام بالبرامج الزمنية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وفي هذا السياق، زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والدكتور احمد عطا، نائب محافظ الغربية، مقر شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، لمتابعة أداء الشركة في تقديم الخدمات للمواطنين، وتطور الشركة وإدارتها المختلفة خلال السنوات السابقة، وموقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المُستدامة في المناطق الريفية بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والدكتور سامر عزالدين، مستشار الوزارة لإدارة المشروعات، والدكتور حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، و المهندس محمد معوض، نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات، وممثلي كل من وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، واستشاري إدارة البرنامج واستشاري دعم التنفيذ.

وخلال الزيارة، أشار الدكتور أحمد عطا، إلى الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتي ساهمت في رفع نسب الخدمة بالمحافظة إلى معدلات مرتفعة، مشيدا بالدعم الكبير المقدم من وزارة الإسكان لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، ومؤكدا أن حجم النجاح المحقق في تنفيذ المشروعات بالمحافظة يزيد من طموح المحافظة نحو تنفيذ المزيد من النجاح خلال الفترات القادمة.

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن زيارة اليوم لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، لمتابعة حجم المشروعات الكبيرة بالمحافظة والخدمات المقدمة للمواطنين، واستكمال العمل والجهد للحفاظ على ذلك النجاح.

واستعرض نائب وزير الإسكان، جهود قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات السابقة، والتي ساهمت في طفرة كبيرة وزيادة نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوي الجمهورية، بالإضافة إلى تحسين مستوى الخدمات ودعم الجهات التنفيذية والتشغيلية، للتغلب على المعوقات التي تواجههم ورفع قدرات العاملين بتلك الجهات.

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن سعادته وتقديره للدعم المقدم من وزارة الإسكان والمحافظة لتحقيق أهداف الشركة وتوصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بالمحافظة، وتقدم الدكتور حمدي بعرض تقديمي عن موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة ونسبة تغطية الخدمات علي مستوي المحافظة وعدد محطات مياه الشرب والصرف الصحي والطاقة الإنتاجية لها، كما أوضح خلال العرض انه تم تطوير إدارات الشركة المختلفة ودعم الكوادر الفنية الشبابية المناسبة مما ساهم في تطور الاداء بالشركة.

واشار الدكتور سيد إسماعيل الي ان حجم العمل في الشركة يظهر الإدارة الفعالة والمتابعة المستمرة بين الإدارات، كما وجه ممثلي الشركة الي ضرورة الحفاظ علي معدلات الأداء الحالية لتقليل التكاليف والاعباء علي الشركة والحفاظ علي الأصول لاستدامة تقديم الخدمات واتباع المؤشرات القياسية في التشغيل والصيانة.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الحضور، موقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية والقائم على النتائج،(SRSSP PforR) ، والممول من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأسيوي، كأحد أهم البرامج الجاري تنفيذها بالجمهورية، حيث أوضح ان النجاح الكبير الذي تم تحقيقه بالمرحلة الاولي من البرنامج يعتبر انجازا غير مسبوق في القطاع، كما اوضح رئيس شركة مياه الغربية، أن البرنامج استهدف تطوير ورفع قدرات كافة القطاعات بالشركة، بخلاف المشروعات التي تم تنفيذها، كما تم تقديم عرض تفصيلي عن التجمعات القروية التي تم تنفيذها، والمخطط تنفيذها حتى نهاية البرنامج بالمحافظة، متضمناً محطات المعالجة الجاري تنفيذها.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تمت الاستفادة من آليات تنفيذ البرنامج في مختلف المشروعات بالقطاع نتيجة النجاح المحقق به، مشيراَ إلى إشادة ممثلي البنك الدولي والبنك الاسيوي في جميع الزيارات لمتابعة إغلاق المرحلة الاولي من البرنامج، ومدى التزام الدولة والوزارة، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات في تحقيق مستهدفات الاتفاقية، وفقاً للمواعيد المتفق عليها.

وأضاف ” إسماعيل ” أن النجاح المحقق في البرنامج ليس فقط مرتبطاً بتحقيق جميع مستهدفات البرنامج من مؤشرات السحب، وفقاً للتوقيتات المقررة طبقاً للاتفاقية، بل امتد النجاح إلى تحقيق وفر من المخصصات المالية للتنفيذ، وجار التجهيز للاستفادة من ذلك الوفر في تنفيذ مشروعات بالقطاع تساهم في تحسين مستوى الخدمات، وزيادة معدلات الخدمة ووصول التأثير إلى المواطن بالمحافظة.عقب ذلك، تفقد نائبا وزير الإسكان ومحافظ الغربية، معامل مياه الشرب والصرف الصحي المركزية بالشركة، وأشار ممثلو المعامل المركزية إلى أن هيكل قطاع المعامل والجودة يتكون من 7 ادارات عامة حيث يقوم قطاع المعامل والجودة بالدور الرقابي علي جودة مياه الشرب بمحطات المياه وشبكات التوزيع منها، كذلك رقابة جودة مياه الصرف المعالج المنتجة من محطات معالجة الصرف الصحي ومراقبة جودة الصرف الصناعي، واوضحوا بأنه يتم تجميع عينات مياه الشرب والصرف الصحي والصرف الصناعي بغرض تحليلها كيميائيا وميكروبيولوجيا، واشاروا الي ان المعمل المركزي للمياه حاصل علي الاعتماد الدولي في المتطلبات العامة لكفاءة معامل الاختبار في 124 عنصرا بالإضافة الي الاعتماد الدولي في المتطلبات العامة لكفاءة معامل الاختبار في جمع العينات وجار تأهيل المعامل الفرعية والمعمل المركزي للصرف الصحي.

وناقش الحضور تأثير تنفيذ مشروعات الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية خلال السنوات السابقة علي جودة المجاري المائية، مما ساهم في تحسن الأداء التشغيلي للمحطات بالمحافظة.

كما تفقد الوفد، إدارة التحكم والمراقبة (SCADA) بالشركة، وأشار ممثلو الإدارة إلى أن الإدارة قد مرت بالعديد من مراحل التطور والتي تم فيها تجهيز السيرفرات الخاصة بالمنظومة وتم ربط عدد (4) محطات مرشحة بالمنظومة ثم تم ربط عدد (14) محطة مرشحة ومطورة بالمنظومة وتم اضافة ربط عدد (15) محطة ارتوازية بالمنظومة ليصل إجمالي المحطات المربوطة على منظومة الإسكادا إلى (33) محطة، ونسبة المياه المنتجة الخاصة بالمحطات المربوطة تمثل 50% من إجمالي كمية المياه المنتجة، هذا بخلاف تنفيذ عدد (2) مشروع توريد وتركيب أجهزة قياس تصرف وتم تركيب الأجهزة على خطوط الطرد الخاصة بالمحطات وبعض الأجهزة مجهزة بوسيلة ربط داخلية والأجهزة الأخرى مجهزة بلوحات PLC لنقل البيانات.وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أنه يتم العمل علي تقليل الفاقد من خلال ربط مناطق DMZ بمركز زفتى وسيتم ربط باقى مناطق DMZ تباعاً بمجرد التعاقد على وسيلة الربط.

كما تفقد الوفد، إدارة مركز المعلومات (DATA CENTER)، ، حيث تم الاطلاع على غرفة الخوادم الرئيسية المجهزة بأعلى الوسائل التكنولوجية والاطلاع على أحدث وسائل تأمين البيانات من الهجمات السيبرانية حيث تخدم جميع أفرع الشركة (8 أفرع) وأحدث وسائل تخزين وحفظ البيانات لجميع أنظمة الشركة من أنظمة تجارية ومالية وغيرها. كما عرض ممثلو الشركة الأنظمة البرمجية المعمول بها بالشركة ومنظومة التحصيل الإلكتروني التي تغطى 100% من التحصيل الإلكتروني كما تم الاطلاع على برامج التنفيذ الذاتي مثل الارشفة الالكترونية والبوابة الالكترونية للشركة وما بها من خدمات وأنظمة صيانة العدادات وأنظمة المخالفات والتعديات على المياه وغيرها من الأنظمة البرمجية.

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، والدكتور احمد عطا إدارة الخط الساخن، حيث استعرضا ومسئولو الادارة الاجراءات التي اتخذتها الشركة لتحسين آلية الرد علي الشكاوي حيث يتم استقبال الشكاوي ومتابعتها مع العملاء حتي انتهائها بنسبة 100% وذلك من خلال فريق مكون من عدد 18 فردا مقسمين علي مدار الـ 24 ساعة ، ومتابعة الادارات والقطاعات المختلفة المعنية بالعمل علي الشكاوي والمربوطة علي قاعدة البيانات والبالغ عددها 32 مركزا اهمها ( الافرع – المعامل – مراكز خدمة العملاء – العلاقات العامة – المشروعات – النظم والمعلومات الجغرافية – مكتب رئيس مجلس الادارة – وبعض الادارات ) كما نفذت الشركة بعض الانشطة والحملات التوعوية لتشجيع المواطنين علي التعبير عن الشكاوي والتظلمات والتعريف باليات وقنوات الشكاوي بجانب بناء قدرات موظفي الجهات المعنية علي التفاعل مع شكاوي المواطنين والتظلمات ، ومتابعة مشرفي الشبكات والمعامل والتأكيد علي ضرورة انهاء جميع الشكاوي الواردة اليهم خلال ساعة من وصول الشكوى للخط الساخن ، ومتابعة جميع المعدات الخاصة بالإصلاح للتأكد من صلاحيتها وجاهزيتها للعمل ، وغيرها من الاجراءات لنجاح المنظومة.

وأشاد الدكتور سيد إسماعيل والدكتور احمد عطا، بحجم المجهود المبذول والعمل الجاري تنفيذه بإدارات الشركة ، مشيرين إلى أن نجاح الشركة في الوصول للمواطنين وتحقيق نجاح في تنفيذ المشروعات، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة بها مع نظام مراقبة واضح يهتم بجميع التفاصيل هي أسباب نجاح الشركة، واكدا ضرورة الاهتمام بالعامل البشري والاستثمار فيه بهدف الحفاظ علي الاستثمارات وضمان استدامة تقديم الخدمات.

وأكد الدكتور أحمد عطا أن هذه المجهودات ملحوظة علي الأرض بالمحافظة ويشعر بها المواطن.

طواختتم الدكتور سيد إسماعيل الزيارة بشكر جميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية على حجم العمل وإدارة الحلول لكافة المعوقات التي تواجه تنفيذ رؤيتها، مؤكداَ استعداد وزارة الإسكان لتقديم جميع سبل الدعم لنجاح شركات مياه الشرب والصرف الصحي، في تقديم الخدمات للمواطنين علي مستوى الجمهورية.

ووجه نائب وزير الإسكان ممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU)، إلى ضرورة نقل التجارب الناجحة من شركة مياه الشرب بالغربية إلى باقي شركات مياه الشرب والصرف الصحي المشاركة في برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة، كما وجه ممثلى الجهاز التنظيمي بضرورة إضافة استمرار اعمال التقييم والمتابعة وإظهار النتائج الإيجابية والتجارب الناجحة في إدارة الحلول والاغلب علي المعوقات التي تواجهها الشركات.