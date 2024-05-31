برلماني: اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة قضايا الأمن القومي المصري

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد إجتماع له غداً، يأتي في توقيت مناسب وهام ولمناقشة قضايا الأمن القومي المصري، خاصة في ظل الاحداث التي تشهدها القضية الفلسطينية والمنعطف الخطير الذي تمر به وتداعيات ذلك.

مؤكداً أن الاحداث ألقت بظلالها علي المنطقة خاصة في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وحرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال “الكحيلي” إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنذ احداث السابع من أكتوبر العام الماضي، موقفها داعم للقضية الفلسطينية ورافض لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر طوال تاريخها وهي تولي القضية الفلسطينية الدعم والاهتمام.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحوار الوطني يضم كل فئات وممثلي القوى السياسية، ويأتي الاجتماع لتأكيد الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، خاصة مع تطورات الأحدات في رفح، وإستمرار المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، غدا السبت، اجتماعًا، لمناقشة موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية، نظرًا للأوضاع الخطيرة التى خلَّفها العدوان الإسرائيلى الدموى على قطاع غزة، وذلك استجابة لطلب رئيس الجمهورية فى إفطار الأسرة المصرية الأخير بإدراج موضوعات الأمن القومى ضمن مناقشات الحوار.