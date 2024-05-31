سؤال برلماني لوزير الكهرباء حول موعد ارتفاع الأسعار وتأثيرها علي المواطن 

تقدمت النائبة سحر العشري عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء بشأن موعد رفع الحكومة أسعار الكهرباء وكم القيمة وهل ستؤثر على المواطن؟

وأشارت عضو مجلس النواب في سؤالها البرلماني إلى قرارات الحكومة الأخيرة حول نية لرفع تسعيرات جميع الشرائح المستهلكة بنسب تتراوح بين 200% و575% تدريجيًا، كحل لخطة تخفيف الأحمال، موضحة أنها سترفع الفاتورة بشكل تدريجي حتى لا تنقطع الكهرباء مؤكده علي أن اعلان الحكومة بنية زيادة أسعار الكهرباء في ظل الارتفاع الشديد في الظروف المعيشية للمواطن متوسط ومحدود الدخل وبعد قرار رفع رغيف الخبز المدعم، والذي يعتمد عليه المواطنون تحت خط الفقر.

واستنكرت عضو مجلس النواب كيفية تحمل المواطن لهذه الزيادة ونحن -وبالمؤشرات- لدينا ارتفاع كبير لنسب الفقر حسب تقرير البنك الدولي الذي حدد النسبة عام 2022 برقم 32.5% ليزداد بنهاية عام 2023، ومع ارتفاع معدلات التضخم زادت أعداد الواقعين تحت خط الفقر.

وطالبت النائبة من الحكومة بتوضيح مدي تأثير هذا القرار على المواطن خاصةً وأنه يواجه دفع رسوم وفواتير أخرى تكون ضاغطة عليه مع استمرار ارتفاع أسعار السلع وكم القيمة وهل ستؤثر على المواطن؟.