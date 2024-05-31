“البيطريين “: عقد المؤتمر التوظيفي الثاني لأطباء بيطريين مصر 5 يوليو المقبل

تحت رعاية النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر، اعلنت لجنة الأدوية والشركات عن إقامة معرض الأدوية والشركات والمؤتمر التوظيفي الثاني لأطباء بيطريين مصر، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 يوليو 2024.

وأوضحت اللجنة أن الدعوة عامة لجميع الأطباء بدون مقابل ، على أن يتم التسجيل للدخول من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية عشر ظهرا.، مشيرة إلى أنه من المقرر حضور ومشاركة جميع شركات الأدوية، والمستحضرات البيطرية الداجنة والحيوانات الكبيرة والصغيرة والحيوانات الأليفة والبشرية والأمصال واللقاحات وإضافات الأعلاف والمكملات الغذائية وشركات المستلزمات والأجهزة الطبية للمشاركة الفعالة ؛ على أن تقوم الشركات المشتركة فى المعرض بسداد مبلغ قدره 1000 جنيه، لجدية المشاركة وإرسالها علي “فوري” النقابة العامة لأطباء بيطريين مصر بكود وذلك لحجز المكان الخاص بكل شركة، ومن المقرر إقامته في النادي النيل الاجتماعي لاطباء بيطريين مصر كورنيش النيل العجوزة.

وشددت اللجنة انه علي جميع الأطباء البيطريين والطبيبات البيطريات من يرغبون في التوظيف يحضر معه السيرة الذاتية “CV” الخاص به لتقديمه للشركة المناسبة.