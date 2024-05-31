” المهندسين “: لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية تعقد ورشة عمل عن التصميم بمقر النقابة ..غدا

اعلنت لجنة التدريب بشعبة الهندسة الكهربائية التابعة للنقابة العامة للمهندسين ، عن عقد ورشة عمل بعنوان Electrical loads classification and preliminary calculation والتى يحاضر فبها المهندس حمدى أنور ؛ الخبير في مجال التصميم والإشراف على التنفيذ بجامعة القاهرة سابقا والعديد من المكاتب الاستشارية.

وأوضحت اللجنة أن ورشة العمل من المقرر عقدها غدا السبت الموافق 1 يونيو، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً بقاعة اللواء مغاوري بالدور السادس بمبنى النقابة العامة بشارع رمسيس.

على جانب اخر، عقدت لجنة مزاولة المهنة اجتماعها الرابع مع مهندسي 4 نقابات فرعية لمناقشة مقترح اللائحة في محافظة الدقهلية. ضِمن جولاتها في محافظات مصر لطرح مقترح لائحة مزاولة المهنة على المجتمع الهندسي، لإبداء آرائهم وتلقي مقترحاتهم عليها، للوصول للائحة تلبي كل متطلبات واحتياجات المهنة والمهندسين، وذلك بمحافظات الدقهلية وبورسعيد وكفر الشيخ ودمياط.

وحضر اللقاء الذي استضافته نقابة المهندسين بالدقهلية، المهندس محمود عرفات- الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والدكتور المهندس سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد، والمهندس إبراهيم حسانين- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية، والمهندس رضا الشافعي- الرئيس السابق لنقابة المهندسين الفرعية بالدقهلية، والمهندس عوض محمد عوض- رئيس نقابة المهندسين بدمياط، والدكتور المهندس أحمد داود- رئيس نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، والمهندس أحمد حشيش- رئيس شعبة الهندسة المدنية، والمهندس مبروك عامر- رئيس شعبة الهندسة الكهربائية، والمهندس فاروق الحكيم، والمهندس سامي ترك- منسق لجنة مزاولة المهنة، والمهندس الاستشاري السيد حسن- مقرر لجنة مزاولة المهنة، والمهندس ماير جرجس- مقرر مساعد لجنة مزاولة المهنة، والمهندس وليد فؤاد- عضو لجنة مزاولة المهنة، وعدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين ، وتم تقسيم الحضور إلى مجموعات، وقامت كل مجموعة بدراسة عدة أبواب، وتم إجراء التعديلات على تلك الأبواب، طبقًا لآراء ومقترحات كل مجموعة، ثم قامت اللجنة بعقد عدة جولات لعرض مقترح اللائحة على كافة المهندسين في كل محافظات مصر، واختتم “البدوي” كلمته، مؤكدًا أنه سيتم إنجاز كل المقترحات والآراء والأفكار التي تلقتها لجنة مزاولة المهنة من اللقاءات التي عقدتها مع المهندسين بالمحافظات، قبل اعتمادها وإقرارها، ومن ثم يصبح لدينا لائحة حقيقية تمثل كل المهندسين.

وخلال اللقاء الذي شهد حضورًا مكثفًا، دارت مناقشات موسَّعة حول مقترح اللائحة، قام خلالها الحضور بإبداء آرائهم وتعليقاتهم، وتقديم مقترحاتهم وملاحظاتهم مكتوبة للجنة، لدراستها وعمل التعديلات اللازمة قبل عرضها على الجمعية العمومية، لإقرارها واعتمادها.