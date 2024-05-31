الأهلى يمنح محمد عبد المنعم الضوء الأخضر للاحتراف

ينتظر مسئولو النادى الأهلى، وصول عروض رسمية لمدافع الفريق محمد عبد المنعم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل رحيله إلى أوروبا.

ونشرت تقارير إعلامية، أن محمد عبد المنعم، مدافع النادى الأهلى، أبلغ إدارة الفريق بوجود اهتمام من عدة أندية أوروبية منذ فترة تمهيدا لتقديم عروض رسمية للتعاقد معه فى الموسم القادم.

وأوضحت التقارير، أن إدارة النادى الأهلى، طالبت محمد عبد المنعم، بإحضار عرض رسمى من أجل مناقشته مع لجنة التخطيط والسويسرى مارسيل كولر، مدرب الفريق، مشيرا إلى أن اللاعب يؤكد امتلاكه عدة عروض من فرق كبيرة في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، لضمه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبلغت إدارة النادى الأهلى أبلغت محمد عبد المنعم بالموافقة على احترافه حال وصول عرض مناسب مثلما حدث مع حمدى فتحى ورامى ربيعة ورمضان صبحى ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف.

ويذكر أن عقد محمد عبد المنعم ينتهى مع النادى الأهلى، فى نهاية الموسم المقبل 2024-2025.