البنك الأهلى إلى دور الـ16 لكأس مصر بعد الفوز على بتروجيت

حسم فريق نادى البنك الأهلى لقاءه اليوم “الجمعة”، بالفوز على نظيره بتروجيت، ليتأهل إلى دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر للموسم الرياضى 2023-2024.

وفاز فريق البنك الأهلى على نظيره بتروجيت، بنتيجة 4-1، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات دور الـ 16 من مسابقة كأس مصر.

سجل أهداف فريق البنك الأهلى محمود قاعود فى الدقيقة 30، واللاعب أحمد مدبولى فيى الدقيقة 35، واختتم أهداف البنك الأهلى فى مباراة اليوم إسحاقو يعقوبو في الدقيقتين 40 و92، فيما أحرز هدف بتروجيت اللاعب حامد حمدان فى الدقيقة 43.