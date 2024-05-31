الصحة: المبادرات الرئاسية قدمت خدماتها لـ39 مليون سيدة وفتاة تحت شعار «100 مليون صحة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 39 مليون سيدة وفتاة، ضمن عدد من المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة»، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لتنمية صحة المرأة والذي يوافق 28 من شهر مايو كل عام.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى حرص الوزارة على النهوض بالخدمات المقدمة لتعزيز صحة المرأة، ضمن استراتيجيات عمل الوزارة، مشيرًا إلى تخصيص عدد من المبادرات الرئاسية للعناية بصحة المرأة، ومنها مبادرة دعم صحة المرأة والتي قدمت خدماتها لـ 21 مليون و762 ألف سيدة، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين والتي قدمت خدماتها لـ 2 مليون و586 ألف سيدة.

وأضاف «عبدالغفار» أن عدد السيدات المستفيدات من خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، بلغ 8 ملايين و824 ألف سيدة، بنسبة 65% من إجمالي المترددين، بالإضافة إلى استفادة 2 مليون و973 ألف سيدة من المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، بنسبة 68%.

ولفت «عبدالغفار» إلى استفادة أكثر من 2 مليون فتاة ضمن مبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج أمراض سوء التغذية بين طلاب المدارس (السمنة والأنيميا والتقزم)، وذلك بنسبة تقدر بنحو 49% من إجمالي الطلاب المستفيدين من المبادرة، بالإضافة إلى استفادة نحو 900 ألف شابة، ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج.