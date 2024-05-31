بضربات الجزاء الترجيحية.. الجونة يخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 فى كأس من بلدية المحلة

تمكن فريق الجونة من حسم تأهله إلى دور الـ 16 بعد الفوز مساء اليوم “الجمعة” بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، أمام نظيره فريق المحلة.

وانتهى الوقت الأصلى والإضافي من المباراة بنتيجة 1-1، وسجل يوسف حسن لاعب بلدية المحلة هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 73، ثم تعادل سيف شيكا للجونة في الدقيقة 80، ليتم الاحتكام للأشواط الاضافية لتحديد الفريق المتأهل لدور الـ 16 من البطولة.

وفي ركلات الترجيح نجح فريق الجونة في حسم تأهله إلى دور الـ 16 بعدما فاز بنتيجة 5-4.