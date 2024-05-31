تحرك برلماني بشأن حرمان عمال مفكو حلوان للأثاث من الحد الأدنى للأجور

تقدمت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب وأمين سر لجنه القوي العاملة بالبرلمان بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل بشأن حرمان عمال شركة مفكو حلوان للأثاث من تقاضي الحد الأدنى للأجور.

وأوضحت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة أنه بعد أن ورد إلينا العديد من الشكاوي بشأن معاناة عمال شركة مفكو حلوان للأثاث نتيجة عدم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنه وعلى الرغم من إعلان الحكومة تطبيق الحد الأدنى للأجور، اعتبارًا من مايو الجاري، بواقع 6 آلاف جنيه، إلا أن هناك محاولات من الشركة للتهرب من دفع أجور العاملين بها.

واكدت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان على أن عمال شركة مفكو حلوان للأثاث الخشب الطبيعي ينتظروا تطبيق قرار الرئيس السيسي مثل باقي العمال والموظفين، إلا أن الشركة أرسلت القبض على قيمة الراتب القديم بلا تعديل أجور لهم.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هؤلاء العمال لديهم أسر ويعملون بالشركة على مدار 25 سنة، وأغلب الأسر مكونة من 5 و6 أفراد، في حين يحصلون على رواتب قيمتها 3100 جنيه، ما يعرضهم للظلم والفقر مطالبه الحكومة التدخل العاجل، والتنسيق مع الجهات المعنية لحل أزمة هؤلاء العمال ومنحهم حقوقهم القانونية.