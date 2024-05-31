بالصور…. “النقل” تنشر احدث تفاصيل مشروع تطوير ورش المنيا الإضافية 

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث تفاصيل مشروع تطوير ورش المنيا الإضافية؛ وأوضحت أنه سيتم إقامة ورش صيانة وعمرة عربات الركاب على مساحة ١١ فدان ضمن مشروع تطوير ورش المنيا الإضافية.

واضافت الوزارة ان المشروع يشمل انشاء عدد 3 ورشة من السقائف المعدنيه و انشاء عدد 13 سكه على بلاطات خرسانية ؛ ومزودة بأنظمة الإطفاء الالى للحريق والانذار والصرف والتغذية والمكاتب الإدارية .

وأوضحت الوزارة أن الشركه المنفذة هى شركة النيل للانشاء والطرق احدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.