الإذاعة تحتفل بعيدها ال٩٠

تحتفل الإذاعة المصرية ؛ اليوم؛ بعيدها الـ90 ، والذى يتزامن مع عيد الاعلامين فى ٣١ من مايو؛ ومن خلال السطور التالية نعرض أصل تأسيس الإذاعة المصرية، حيث انطلقت قبل 90 عامًا، ويرجع الفضل في الإذاعة المصرية إلى قرار الملك فؤاد بإنشاء محطة رسمية حكومية، ورفض المندوب السامي البريطاني، إلا أنه عاد ووافق بشرط أن شركة ماركوني الأجنبية تتولى الأمر، على أن تبتعد الإذاعة عن السياسة والمصالح الدولية.

وقد وقعت الحكومة المصرية اتفاقًا مع شركة ماركوني الإنجليزية لتتولى إدارة الإذاعة المصرية الحكومية لمدة عشر سنوات، وصدر قرار بإلغاء المحطات الأهلية؛ ولكن الأمور تأزمت بين مصر وبريطانيا بسبب الجلاء، وانعكس ذلك على عمل شركة ماركوني، وفسخت الحكومة المصرية العقد وتسلمت الإذاعة في مارس ‏1947‏، الى ان تم تشكل مجلس إدارة للإذاعة، وأصبح للإذاعة ميزانيتها المستقلة، وصدر تشريع للإذاعة‏ بالقانون رقم ‏98 لسنة‏ 1949، وأصبحت بمقتضاه الإذاعة هيئة مستقلة تسمى‏‏ الإذاعة المصرية‏”.‏