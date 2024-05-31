في واقعة غريبة.. فريق هنغارى يفوز بـ43 هدفا ليتوج بطلا للدورى بفارق الأهداف

أصبح دورى كرة القدم للشباب فى هنغاريا تحت الأضواء بعد أن بدأ الاتحاد المحلي للعبة تحقيقا عقب فوز فريق كيركيجيازي بنتيجة 43-1 ليحسم لقب الدورى بفارق الأهداف عن أقرب منافسيه.

وكان فريق كيركيجيازي يحتل المركز الثانى فى جدول الترتيب قبل جولة من نهاية الدورى، ويحتاج لمعجزة حقيقية تتمثل في الفوز بفارق 42 هدفا على الأقل من أجل التتويج ببطولة الدورى بأفضلية الأهداف على حساب ميكلوس المتصدر.

وفى الجولة الأخيرة من الموسم، اعتقد فريق ميكلوسى أنه قام بما ما يتعين عليه من أجل الفوز بلقب الدورى عندما تغلب على فريق منتصف الجدول نيارانوليك بهدف نظيف.

ولكن كيركيجيازى صدم الجميع بفوزه على بالمونوستورا متذيل جدول الترتيب بنتيجة 43-1 ليتوج بلقب الدورى بأفضلية فارق الأهداف.

وتوج كيركيجيازي

ىبطلا للمسابقة بعد تصدره جدول الترتيب بفارق هدف واحد عن أقرب ملاحقيه، حيث سجل 132 هدفا مقابل 131 لميكلوسى الذى تراجع إلى المركز الثانى.

ووفقا لقائمة مباريات دورى الشباب في هنغاريا، فقد بدأت جميع المواجهات في الساعة 10 صباحا في نفس اليوم، ولكن فى أعقاب النتائج المثيرة للجدل، فتح الاتحاد الهنجارى لكرة القدم تحقيقا موسعا لوجود شبهة تلاعب كبيرة وممارسات خاطئة في مباريات الجولة الأخيرة.