صحة الشيوخ: نتائج زيارة الرئيس السيسي للصين ستسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة

قال النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين ولقائه الرئيس الصيني، أثمرت عن اتفاقيات ومشاريع استراتيجية من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

وأوضح مهران: أن هذه الاتفاقيات تعزز من موقع مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وأضاف: أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التضامن العربي والتعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن مصر تعمل دائماً على توحيد الصف العربي ومواجهة التحديات المشتركة التي تواجه الأمة العربية.

وأكد النائب أن هذا الدور الريادي يعكس الثقل السياسي والاستراتيجي لمصر في المنطقة، لافتًا إلى أن دعم القضية الفلسطينية كان من المحاور الرئيسية التي تناولها الرئيس السيسي خلال زيارته، حيث أكد على موقف مصر الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشاد بالدور المصري الريادي في المنطقة العربية، والذي يتجلى في جهودها المستمرة لدعم الاستقرار والسلام في المنطقة، خاصة وأن الزيارة جاءت في توقيت بالغ الأهمية، وذلك نظرا لما تشهده الساحة الدولية من أحداث كبيرة ومتصاعدة تمس الأمن القومي العالمي، فى الوقت الذى تمثل فيه مصر البوابة الشرقية لأفريقيا بالنسبة للصين، تفتح لها كافة الأبواب نحو علاقات أكبر وأعمق في المنطقة، بما يعزز علاقاتها العربية والإفريقية.