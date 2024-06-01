محافظ القليوبية يودع أول فوج من الحجاج قبل سفرهم لاداء مناسك الحج لهذا العام

حرص عبد الحميد الهجان محافظ القليوبيه اليوم السبت على توديع أول فوج لحجاج بيت الله الحرام من مواطني محافظه القليوبيه والبالغ عددهم 88 حاج وحاجه ضمن حجاج الجمعيات الأهلية وذلك من امام مسجد ابراهيم مرسي بمدينه بنها.

وإطمئن محافظ القليوبية من القائمين علي تنظيم الرحلة على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر فى سهولة ويسر، مطالبهم بالدعاء لمصرنا الغالية بأن يحفظها وان تستمر مسيرة التنمية ويحقق لها الأمن والأمان والإستقرار

وتبادل الحجاج عبارات السرور والفرح قبل التوجه لبيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، حيث حرصت محافظة القليوبية على توفير كافة سبل الراحة للحجاج وذويهم خلال انتقالهم من المحافظة لمطار القاهرة.

وتمنى المحافظ للحجاج السلامة خلال سفرهم، مقدما التهنئة للفائزين في قرعة التضامن الاجتماعي هذ العام وتمنى لهم أداء المناسك بكل سهولة ويسر والتمتع بالرحلة المباركة والعودة إلى أرض الوطن بأمن وسلام وأوصاهم باتباع الإرشادات والتعليمات التي تضمن سلامتهم في تنقلاتهم وأدائهم للشعائر وطالبهم بالدعاء لمصر وشعبها و بالأمن والأمان والتوفيق والسداد.

واكد الهجان بانه كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمتابعة عمل لجان تيسير الإجراءات على المسافرين وإنهاء كافة المستندات الخاصة بهم والتنسيق مع مديرية الصحة لانهاء كافة الاجراءات الصحية والتحاليل والاختبارات اللازمة للسفر تسهيلا عليهم ، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للحجاج والتأكد من تناولهم الأمصال والتطعيمات اللازمة والتنسيق مع مديرية الأوقاف في عمل ندوات توعية وتثقيف بالخطوات الصحيحة لأداء مناسك الحج .

ومن الجدير بالذكر انه تم اختيار الفائزين ضمن القرعة العلنية لهذا العام ١٤٤5 هـ ٢٠٢4م، والتي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وذلك بعد إعلان الفائزين بقرعة الحج من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، حيث ظهرت نتيجة القرعة باختيار عدد 264 حاجا على مستوى محافظة القليوبية.

ويقسم الحجاج إلى ٣ مستويات: المستوى الأول : 86 حاج والمستوي الثانى 90 حاج والمستوي الثالث 88 حاج ، كما تم اختيار ٥ مشرفين من المتقدمين للإشراف على الحج مما تنطبق عليهم شروط الإشراف الموضوعة من قبل المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة.