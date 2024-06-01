شادى محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادى الأهلى.. شادى:سعيد بثقة الخطيب.. والأحمر سيوسع قاعدة الكرة النسائية

عقد رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، اجتماعًا عصر اليوم بمقر الأهلي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادى المختلفة فى الفترة المقبلة.

واعتمد المجلس قرار لجنة التخطيط بتعيين الكابتن شادى محمد مديرًا لجهاز الكرة النسائية بالنادى الأهلى، وتكليفه بعرض رؤيته المقترحة على لجنة التخطيط في أقرب فرصة، بعدما أصبحت الكرة النسائية أحد المتطلبات الرئيسية للحصول على رخصة الأندية المحترفة من قبل الاتحادين المصرى والأفريقى لكرة القدم.

ومن جانبه، أكد قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى السابق شادى محمد، أنه سعيد بثقة رئيس النادى الكابتن محمود الخطيب، بتعيينه رئيس للجهاز الإدارى للكرة النسائية خلال المرحلة المقبلة.

وقال شادى محمد معقبا على القرار في تصريحات إعلامية: “سعيد بثقة الكابتن محمود الخطيب بعد تولى منصب رئيس الجهاز الإدارى للكرة النسائية فى النادى، والعودة للنادى مرة أخرى والعمل به تكليف وشرف”.

وأضاف شادى محمد: “الأهلى عندما يدخل فى أى أمر لا بد من النجاح، وبدخول الأهلى الكرة النسائية بقوة سيوسع من قاعدة الانتشار.

وأختتم شادى محمد تصريحاته، قائلًا: “الأهلى دايما فى ضهر أولاده وجاهز للنجاح.