مودرن فيوتشر يتخطى بترول أسيوط إلى دور الـ16 بثلاثية دون رد فى كأس مصر

تمكن فريق مودرن فيوتشر، من العبور إلى دور الـ16 لبطولة فى كأس مصر عقب الفوز على نظيره بترول أسيوط بثلاثة أهداف نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “السبت” على استاد السلام فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز لاعب مودرن فيوتشر جوزيف نجويم، الهدفين الأول والثانى لفريقه فى الدقيقتين 2 من زمن الشوط الأول، وفى الدقيقة 63 من عمر المباراة، بينما سجل ايبا الهدف الثالث فى الدقيقة الثانية من عمر الوقت الإضافى للمباراة ويمنح فريق مودرن فيوتشر بطاقة الصعود إلى الدور التالى ببطولة الكأس على حساب فريق بترول أسيوط.