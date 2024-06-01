بصعوبة بالغة.. إنبي يفوز على النجوم بهدف نظيف ويتأهل لدور الـ16 فى بطولة كأس مصر

بشق الأنفس، خطف فريق إنبى تذكرة العبور لدور الـ16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على النجوم بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “السبت”، وانطلقت فى تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب استاد بتروسبوت ضمن منافسات دور الـ32 بكأس مصر.

أحرز هدف الفريق البترولى إنبى، والمباراة الوحيد اللاعب على فوزى لفريقه فى الدقيقة 43 من زمن الشوط الأول، من ركلة جزاء سددها فى المنتصف على طريقة بانينكا أعلى حارس مرمى النجوم.