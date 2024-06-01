على معلول يكسر حاجز الصمت برسائل مؤثرة

برسالة مؤثرة، كسر ظهير أيسر فريق النادى الأهلى ومنتخب تونس على معلول، حاجز الصمت بعد إصابته القوية بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة الترجى يوم 18 مايو الماضى في ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وعبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، قال على معلول: “مضى أسبوع على بطولة جديدة داخل النادى الأهلى وهى البطولة الإفريقية الرابعة لنا فى الخمس سنوات الماضية والبطولة العشرين منذ انضمامى إلى الفريق قبل ثمانى سنوات بالإضافة إلى تحقيق برونزية المونديال ثلاث مرات”.

وأضاف اللاعب على معلول: “‎أتوجه بالشكر للإدارة ولكل زملائى على الدعم الذى قدموه لى منذ إصابتى سواء بالزيارة أو الاتصال، وأشكرهم على تحقيقهم لوعدهم لى بالتتويج باللقب، وأثق فى قدرتهم على التتويج بباقى بطولات الموسم والأهلى دائماً بمن حضر”.

وواصل اللاعب المخضرم: “كنت أتمنى التواجد مع الفريق فى ستاد القاهرة، والاحتفال معهم باللقب ولكن دعم زملائى لي باحتفالى الخاص كذلك بوجود قميصى فى الاحتفالات بالإضافة إلى الدعم الكبير الذي شعرت به من الجماهير جعلنى أشعر أنى حاضر بينكم”.

وتابع معلول: “لكن ‎حرمتنى الإصابة من التواجد والاحتفال معكم، ولكن سأبذل كل مجهود للعودة سريعا إلى الملاعب”.

وأختتم على معلول رسائله المؤثرة، قائلًا: “الجهد والعطاء هو سلاح كل لاعب كرة قدم، وهذا ما كنت أفعله منذ بدايتى مع كرة القدم، وأنا مؤمن أنه بالعمل والإصرار سأعود بشكل أقوى بإذن الله”.