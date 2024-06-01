مؤتمر دولي لمناقشة الجديد في طب العيون ..الأربعاء المقبل

تنظم الجمعية المصرية لزرع العدسات وتصحيح إنكسار العين ، المؤتمر السنوي الـ36 ، الأربعاء المقبل 5 يونيو ، وذلك بمحافظة الأسكندرية بحضور حشد كبير من أساتذة جراحة وطب العيون من مختلف دول العالم ، من أوروبا وأمريكا وأسيا وأفريقيا ، وكذلك عدد كبير من أطباء العيون بالجامعات والمصرية .

وقال الدكتور أحمد عثمان ، رئيس الجمعية ،ورئيس المؤتمر ، العميد الأسبق لكلية طب جامعة الأسكندرية ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن المؤتمر سيناقش الجديد في إزالة المياه البيضاء ،وأحدث ما توصلت إليه تقنيات زرع العدسات بمختلف أنواعها وأنماطها ، بالأضافة إلي مشاكل زرع القرنية ، والقرنية المخروطية ، وتصحيح عيوب الأبصار وإنكسار الرؤية التي يتم فيها إستخدام الليزك والجراحات وتابع : كما سيتم مناقشة الجديد في المياه الزرقاء “الجلوكوما” وعلاقاتها بعيوب انكسار العين التي تصيب الأنسان في مختلف الأعمار

وأضاف الدكتور أحمد عثمان أن الجديد في المؤتمر هو إرتباطه بمؤتمر صحة أفريقيا الثالث الذي يعقد في القاهرة في نفس التوقيت وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتابع قائلاً: بالإضافة إلي إرتباط المؤتمر بالجمعية الطبية المصرية التي تُعد أقدم جمعية في الشرق الأوسط والعالم العربي ، وكذلك الجمعية المصرية لزرع العدسات هي من أقدم الجمعيات المتخصصة في الوطن العربي والشرق الأوسط

وأشار “رئيس المؤتمر” ، إلي أن فعاليات المؤتمر ستنقل علي الهواء مباشرة الي مستشفيات العيون بمحافظتي “بورسعيد ” و”أسوان” من خلال منظومة التامين الصحي الشامل ،والهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك لنقل الخبرات العلمية والطبية ، لأطباء العين في تلك المحافظات من أجل تنمية وتطوير الخبرات الجراحية في طب العيون لديهم .

وقال الدكتور أحمد عثمان رئيس المؤتمر ، أن المؤتمر يتميز هذا العام بأمتداد نقل الخبرات لعدد من الدول الأفريقية ، وذلك كأحد معالم وأذرع القوي الناعمة في مصر ،نحو أفريقيا ، حيث سيتم نقل العمليات الجراحية علي الهواء مباشرة ،وذلك لتبادل الخبرات مع أطباء العيون في دول ليبيا وبالتحديد “بنغازي”، وروانداً، وتشاد