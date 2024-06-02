“سويلم” يتابع استعدادات الوزارة لإسبوع القاهرة للمياه المقرر إنعقاده أكتوبر المقبل

تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس وليد حقيقى رئيس قطاع التخطيط والرئيس التنفيذي لأسبوع القاهرة للمياه بشأن الترتيب لعقد “أسبوع القاهرة السابع للمياه” تحت شعار “المياه والمناخ : بناء مجتمعات مرنة”، والمقرر عقده خلال الفترة من 13-17 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات “أسبوع المياه الأفريقي” والذى تستضيفه مصر بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة “الأمكاو”.

وأوضح التقرير أن اسبوع المياه يتضمن عدة محاور منها عرض رؤى موحدة للقارة الأفريقية في مجال المياه، والتركيز على محور “المياه والتغيرات المناخية”، بالاضافة الى توفير كل أشكال الدعم للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل الذى يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.

وأكد التقرير إنه تم قبول 112 ملخصا بحثيا، وبدء المرحلة الثانية من التقييم النهائى للأبحاث بمعرفة اللجنة العلمية للأسبوع، معلناَ انه تم فتح باب التقديم في مسابقتى “المخترعين الصغار” و”عرض أطروحة الماجستير والدكتوراه خلال 3 دقائق” ، والإعداد لمسابقات “أفضل مشروعات التخرج” و “أفضل الممارسات للحفاظ على المياه” و “جائزة الابتكار في إدارة المياه”.

وأضاف التقرير أن معرض الأسبوع يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وابتكاراتها في قطاع المياه، موضحا انه تم تطوير المنصة المتكاملة للأسبوع والتي تسهل على المنظمين والمشاركين التواصل الفعال والتنسيق المشترك .