كيليان مبابى يوقع عقود انضمامه لريال مدريد

أكمل المهاجم الدولى الفرنسي كيليان مبابى، إجراءات انتقاله إلى صفوف ناديه الجديد ريال مدريد الإسبانى بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وعبر حسابه فى منصة «إكس» اليوم «الأحد»، قال الإيطالى خبير سوق انتقالات لاعبى كرة القدم فابريزيو رومانو: «كيليان مبابي إلى ريال مدريد، ها نحن ذا! تم التوقيع على كل العقود وختمها وإكمالها».

وأكد الخبير الإيطالى أن ريال مدريد بصدد الإعلان عن صفقة مبابى فى الأسبوع المقبل، ما يعنى أن الريال سيعلن عن الصفقة المنتظرة قبل كأس أمم أوروبا، والمزمع إقامتها فى ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو الجارى و14 يوليو المقبل.

وسينضم مبابى إلى ريال مدريد فى صفقة انتقال حر لأن عقده سينتهى مع سان جيرمان فى 30 يونيو الجارى، وسيكون انتقاله المجانى مصحوبا بمكافأة توقيع تزيد على 100 مليون يورو، وتوزيع غير مسبوق لحقوق صورته.

وكان مبابى، والبالغ من العمر «25 عاما»، قد أعلن قبل أسابيع رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم دون أن يكشف عن وجهته المقبلة، حيث قضى فى صفوف الفريق الفرنسى سبعة مواسم توج خلالها بـ15 لقبا محليا.