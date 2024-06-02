النائب إيهاب منصور: الحكومة تخفي المستندات وتقدم أرقامًا متضاربة

أعلن المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفض الحزب لموازنة العام المالي القادم 2024 / 2025.

وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة: إن هذه الحكومة تحاصر الشعب برًا وجوًا وبحرًا، برًا لبسونا في الحيط وبحرًا حكومة بتغرقنا وجوًا ناقص يحاسبونا على الهواء.

وذكر النائب في كلمته للحكومة أن ٣٧ مليون مواطن تحت خط الفقر بسبب سياسات الحكومة التي فائجتنا منذ أيام برفع جزء من الدعم من رغيف العيش وهو أمر مرفوض تمامًا، بخلاف تضارب الأرقام حيث تم ذكر أن عدد مستفيدي البطاقات التموينية ٦٢.٢ مليون مواطن وفى نفس الباب تم ذكرها ٦١.٨ مليون مواطن، فأين الفارق ٤٠٠ ألف مواطن؟

وأبدى النائب عدد من الملاحظات على موازنة السنة المالية 2024 / 2025 قائلًا: ماذا فعلت الحكومة منذ 2018 حتى الآن؟ الدين الخارجي تضاعف، الأسعار زادت مرة واتنين وعشرة، سعر العملة تضاعف 3 مرات، بعد أن كان 17.8 أصبح يقارب من الـ50 جنيه، أما نسبة إجمالي الدين للناتج المحلى 88% وكانت العام الماضي 84% ومتوقع فعلى 89%، مما يعنى عدم دقة الأرقام، مما يعنى انه سيقترب من 100%.

وقال منصور: قدمنا للحكومة حلول ومن ضمنها حسن إدارة الأصول وإعادة ترتيب الأولويات، والرقابة الحقيقية، إعادة جدولة الديون وأشياء أخرى كثيرة.