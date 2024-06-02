اتحاد كرة القدم المصرى يحفز لاعبى المنتخب بمكافآت حال الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو

وعد مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعبى منتخب «الفراعنة» بقيادة حسام حسن، بمكافآت خاصة حال الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو فى تصفيات كأس العالم 2026 وحصد الـ6 نقاط، وهو ما يعنى حسم بطاقة التأهل للمونديال بنسبة كبيرة.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لمباراتى بوركينا فاسو وغينيا بيساو، والمقرر لهما 6 و10 يونيو الجارى، فى الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وانتظم 26 لاعباً فى معسكر منتخب مصر وهم: محمد الشناوى ومصطفى شوبير، ومحمد عواد ومهدى سليمان ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعه وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى وأحمد فتوح ومروان عطية وحمدى فتحى وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد ومحمد الشامى وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات المجموعة الأولى فى تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبى جيبوتى وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتى فى الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون فى الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.