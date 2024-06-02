وسام أبو على: هذا سر احتفالى بالأهداف.. وأسعى للتتويج بالدورى

كشف نجم النادى الأهلى وسام أبو على، السر وراء احتفاله مع كل هدف يُحرِزُه بالإشارة إلى يده، معربًا عن تمنيه بالتتويج ببطولة الدور العام هذا الموسم.

وقال وسام أبو على فى تصريحات مُتَلفَزة: «سر احتفالى بالأهداف بهذه الاشارة، هو أنه جاء فى ذهنى عندما كنت ألعب مباراة مع فريق سيريوس، وكنا متأخرين فى النتيجة (2-0)، وسجلت هدفين في الوقت الضائع».

وأضاف اللاعب الفلسطينى: «كنت بعد كل هدف أقوم بهذه الحركة لحكم المباراة للإشارة إلى الوقت، وبعد انتهاء المباراة وجدت الجماهير تقوم بنفس الحركة وتقول الوقت الضائع هو وقت وسام، وأصبحت بعدها أقوم بهذا الاحتفال بعد تسجيل الأهداف، وتحول إلى «هذا وقت وسام»».

وتابع وسام: «أحب اللعب تحت ضغط، وأتمنى التتويج بلقب الدورى الممتاز مع الأهلى، وسأبذل قصارى جهدى وكذلك زملائى لحصد البطولة، وما وجدته فى غرفة لبس الأهلى منذ قدومى، أنه لا يوجد لاعب لا يبذل كل جهده لتحقيق الفوز».

وأختتم وسام أبو على تصريحاته، قائلًا: «طريقة تسديد ركلات الجزاء؟ هى ثقة فى النفس، وكنت أنا المسدد لها فى السويد والدنمارك، وفى تدريبات الأهلي أقول دائمًا لمحمد الشناوى ومصطفى شوبير سأسدد الكرة فى هذه الزاوية، والحارس يعرف أنني بنسبة 90% سأسجلها».