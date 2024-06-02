السماوى يفاوض بن شرقى لضمه فى الموسم الجديد

فتح مسئولو فريق نادى بيراميدز، خط المفاوضات مع لاعب الريان القطرى، والزمالك السابق أشرف بن شرقى، للتعاقد معه فى الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال حر.

ويذكر أن الموسم الحالى هو الأخير للمغربى أشرف بن شرقى مع فريقه الريان القطرى، حيث لم يبدى النادى رغبته فى تجديد التعاقد مع اللاعب، الذى كان يرتبط بعقد لمدة موسم واحد مع الريان.

ويمتلك بن شرقى عروضًا من أندية قطرية وكذلك سعودية، للانتقال إليها فى الموسم الجديد، ولم يحسم اللاعب وجهته المقبلة حتى الأن.

ودخل السماوى فى مفاوضات مع اللاعب للوقوف على طلباته المادية مقابل انتقاله لصفوف بيراميدز فى الموسم الجديد، ومازال اللاعب يتلقى جميع العروض حتى يختار أفضلهم وتحديد وجهته المقبلة.