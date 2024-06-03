تصعيد ناشئى الأهلى لتعويض غياب الدوليين استعداداً لفاركو

قرر المدير الفنى للنادى الاهلى، السويسرى مارسيل كولر، تصعيد عدد من اللاعبين الناشئين للمشاركة فى مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، وذلك لتعويض غياب 12 لاعبًا دوليًا، متواجدين حاليًا لمعسكر منتخب «الفراعنة» استعداداً لمواجهة فاركو فى الدورى الممتاز.

وعقب انتهاء فترة الإجازة التى حصل عليها الفريق الأحمر، عاد كولر من سويسرا للقاهرة اليوم «الاثنين»، من أجل التحضير للمرحلة القادمة من عمر الموسم الحالى، وأهمها خوض منافسات الدورى الممتاز.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز «دورىNile».