قبل ضربة البداية الرسمية كمدرب.. انجازات حسام حسن مع منتخب «الفراعنة» كلاعب

يستعد المدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، لكتابة أولى خطواته الرسمية مع منتخب مصر، حينما يلتقى بوركينا فاسو «الخميس» المقبل، فى الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقبل أن يسطر العميد حسام حسام مشواره كمدرب بشكل رسمى، نجد أنه يمتلك سجلًا حافلًا مع المنتخب كلاعب، حيث بدأ مع المنتخب الوطني عام 1985 حين تم استدعاؤه لأول مرة من جانب المدرب مايك سميث لتمثيل «الفراعنة» بعد تألقه مع الأهلى.

وخاض أول مباراة دولية في مسيرته أمام النرويج فى تجربة ودية، ثم كان مفاجأة قائمة «الفراعنة» فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 1986 التى شارك بها فى مواجهة السنغال الأولى للفراعنة وتوج بأول لقب قارى مع المنتخب وقتها.

كما ساهم حسام حسن فى تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية، مع منتخب مصر خلال 3 نسخ بدأت عام 1986 فى مصر، ثم نسخة 1998 فى بوركينا فاسو ثم نسخة 2006 فى مصر.

ويعد حسام حسن، هو الهداف التاريخى لمنتخب الـ«الفراعنة» برصيد 68 هدفًا، كما أنه ثانى أكثر اللاعبين مشاركة فى مباريات «الفراعنة» برصيد 176 مباراة.

وقاد حسام حسن منتخب مصر كلاعب للتأهل لنهائيات كأس العالم 1990 فى إيطاليا، كما أنه أكبر لاعب هز الشباك فى تاريخ كأس الأمم الأفريقية وعمره تخطى 39 عاما، حينما سجل فى مرمى الكونغو الديمقراطية فى بطولة أمم أفريقيا التى نظمتها مصر عام 2006.

وحصل على لقب عميد لاعبى العالم كأكثر اللاعبين تمثيلا لمنتخب بلاده على مستوى العالم لفترة، بخلاف أنه حقق لقب البطولة العربية أيضا مع منتخب مصر عام 1992.