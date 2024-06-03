الأهلى وأندية أوروبية فى منافسة على ضم صفقة الموسم

كشفت تقارير إعلامية، عن رغبة أحد أندية الدورى الإنجليزى الممتاز، فى التعاقد مع المهاجم البوركينى محمد كوناتى، والذى يُعَد أحد أهداف الأهلى فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال وكيل أعمال اللاعب محمد كوناتى، فى تصريحات مُتلفزة، أن هناك عرضا من أحد الأندية المصرية، بجانب أندية أخرى فى بلاد مختلفة، وإذا قرر اللاعب الانتقال الى الدورى المصرى، فسيكون من خلال بوابة الأهلى.

ووفقًا لموقع رياضى متخصص، فإن محمد كوناتى مهاجم مميز للغاية، ويعد أحد أهداف نادى ليستر سيتى الإنجليزى، الذى يواجه أزمة فى قانون اللعب المالى النظيف.

وتهدد تلك الأزمة الفريق، بخصم نقاط من رصيده فى الـ«بريميرليج» خلال الموسم المقبل، وبالتالى فإن التعاقد مع اللاعبين بشكل حر دون تكلفة عالية، هو الأنسب بالنسبة للنادى فى الوقت الحالى.

وأوضح الموقع، أن ليستر ليس النادى الأوروبى الوحيد، الذى يرغب فى التعاقد مع اللاعب، بجانب ليون وستاد بريست الفرنسيين، المهتمين أيضا بضم اللاعب، لتعزيز خيارتهما الهجومية.

وينتهي تعاقد محمد كوناتى مع ناديه جروزنى الروسى هذا الصيف، وبالتالى سيصبح لاعبا حرا، خلال الميركاتو الصيفى المقبل.