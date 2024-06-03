على رأسها نادى الزمالك.. الـ«فيفا» يعيد تحديث الأندية المصرية المُعاقبة بإيقاف القيد

جدد الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا»، تأكيده على إيقاف 6 أندية مصرية عن القيد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك من خلال إعادة نشرها عبر موقعه الرسمى له.

ولم يضف الـ«فيفا» أى نادى جديد لقائمة الأندية المصرية المعاقبة بإيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الصيفية، منذ إضافة نادى المصرى البورسعيدى فى 3 من شهر مايو الماضى، ونجوم المستقبل فى الثامن من الشهر نفسه.

ويعاقب الـ«فيفا» 6 أندية مصرية بإلايقاف عن القيد، وهي: «الزمالك، ونجوم المستقبل، ومصر المقاصة، وحرس الحدود، والشرقية للدخان، إضافة إلى نادى المصرى البورسعيدى»، وذلك عبر عقوبات متباينة.

وتوجد ضمن القائمة عقوبتين على نادى الزمالك بالإيقاف 3 فترات لكل قضية، فيما يعد نادى الشرقية للدخان أكثر الأندية عقابا بوجود 4 قضايا لكلًا منها 3 فترات، فيما يعاقب نادى مصر للمقاصة بخمسة عقوبات، لكنه سدد أربعة منها، وينتظر عقوبة إيقاف واحدة لـ 3 فترات.

ويُذكر أن عقاب نادى الزمالك، جاء بسبب مستحقات البرتغالى روى أجواش، والتى تبلغ قيمتها حوالى 26 ألف دولار، والمغربى خالد بوطيب، والتى تقدر مستحقاته لدى نلدى الزمالك بـ 2 مليون و400 ألف يورو.

فيما يعاقب الـ«فيفا» أندية النجوم وحرس الحدو والمصرى البورسعيدى، بعقوبة واحدة لمدة 3 فترات، على أن تُرفع كل القيود بمجرد سداد المستحقات المتأخرة.