تعديل تركيب وإمتداد مسير بعض القطارات على خط القاهرة / الإسماعيلية إعتباراً من يوم السبت القادم

فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة القطاعات وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة وبناءاً على تعليمات محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر يتم تعديل تعديل تركيب وإمتداد مسير بعض القطارات على خط ( القاهرة / الإسماعيلية والعكس ) إعتباراً من يوم السبت الموافق 2024/6/8 وبياناتها كالاتى :

– تعديل تركيب قطارات (1113 ، 954 ، 961 ، 962 ) القاهرة الإسماعيلية والعكس بتركيب عدد 8 عربات ثالثة مكيفة وبنفس جداولهم الحالية .

– إمتداد مسير قطاري ( 113، 962 ) لمحطة القاهرة طبقاً للجداول المرفقة .