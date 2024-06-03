صوت الشعب: تكليف الرئيس بتشكيل حكومة من الكفاءات خطوة مهمة لتحقيق الأهداف الوطنية

رحب حزب ” صوت الشعب” بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى تكليف د. مصطفى مدبولى تشكيل حكومة جديدة تضم نخبة من ذوى الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

وقالت المهندسة مروة بوريص الأمين العام لحزب “صوت الشعب”: إن تكليف الرئيس خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، ويعكس الثقة فى قدرة أصحاب الكفاءات والخبرات على قيادة البلاد فى هذه المرحلة الحاسمة، ويعبر عن وجود إرادة قوية للدولة فى تحقيق التقدم والرخاء للشعب المصرى.

وأضافت مروة بوريص أن الحكومة الجديدة يرتكز دورها القادم على عدد من المحاور والأهداف الاستراتيجية، يأتى فى مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومى المصرى، فى ضوء التحديات الإقليمية والدولية، وتحقيق إنجازات تسهم فى تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية، وتلبية تطلعات الشعب المصرى فى مستقبل أفضل.

وأوضحت الأمين العام لحزب “صوت الشعب”، أن ملف بناء الإنسان سيكون على قائمة أولويات الحكومة الجديدة، من خلال التركيز على تطوير منظومة التعليم، والارتقاء بالخدمات الصحية، والتوسع فى مشروع التأمين الصحى الشامل، إيمانا من الدولة بأن التعليم والصحة حق أصيل من حقوق الإنسان.

وأكدت على أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها تكثيف جهودها من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبى تطلعات الشعب المصرى، من خلال مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتوسع فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتشجيع نمو القطاع الخاص. مع منح المزيد من الحوافز الايجابية للمستثمرين، بما يساهم فى توطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات بعد تلبية احتياجات السوق المحلى.

وأشارت إلى أن من بين الأهداف الاستراتييجية للحكومة الجديدة، هو مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، واستمرار جلسات الحوار الوطنى، بما يتيح للأحزاب والقوى السياسية إمكانية طرح الأفكار والرؤى والحلول القابلة للتنفيذ بشأن أولويات المرحلة الراهنة.