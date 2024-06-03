برلمانية: استقالة الحكومة تعكس روح المسؤولية والشفافية للقيادة السياسية

قالت النائبة رحاب موسى عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل: إن تقديم الدكتور مصطفى مدبولي استقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس روح المسؤولية والشفافية التي تتسم بها القيادة الحالية.

وأضافت: أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بذلت جهودا كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني والعبور بالدولة من الازمات العالمية المتتالية إلى بر الأمان

وأكدت عضو مجلس النواب على أن تجديد الرئيس عبدالفتاح السيسي الثقة في الدكتور مصطفى مدبولي يأتي في وقت حاسم، حيث يواجه بلدنا تحديات اقتصادية وتنموية كبيرة.

وتابعت: أن هذا التجديد دليل على قدرته على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة هي محل تقدير واحترام.

وأعربت عضو مجلس النواب، عن ثقتها في الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات لاستكمال العمل على تنفيذ وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشارت النائبة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الطموحات الوطنية.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة الجديدة مطلوب منها مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.