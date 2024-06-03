برلمانية تثمن توجيهات الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

أكدت النائبة منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ،عن حزب حماة الوطن، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومه الجديدة، تكشف حرص الرئيس علي استمرار مسيره التنميه وحمايه الامن القومي العربي .

وأضافت النائبة أن الحكومة المستقيلة أدت واجبها الوطني في ظروف دوليه واقليميه صعبه ولم يتواني أعضائها عن خدمه الوطن حتي اخر لحظة.

مؤكدة على أن المرحلة القادمة تحتاج كما ورد في خطاب التكليف من الرئيس الي رئيس الوزراء المملكف وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتحقيق اهداف المرحله القادمه والتي حددها الرئيس بوضوح.

وأضافت: أن الجمهورية الجديدة تحتاج في الفتره القادمة إلى العمل بوتيره أسرع لاستكمال النهضه التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات تحت قياده الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت النائبة أن الرئيس حرص في خطاب التكليف على توضيح الأهداف التي تضمنت الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم،كما تضمنت التكليفات مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وعلى صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.