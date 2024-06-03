تفاصيل مران الأهلى الأول بعد انتهاء فترة الراحة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إلى التدريبات اليوم، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الأهلى عقب انتهاء منافسات دورى أبطال إفريقيا، والتتويج باللقب الـ12 فى تاريخ مشاركاته بالبطولة.

واستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف المدير الفنى مارسيل كولر، وجهازه المعاون.

وخاض لاعبو الأهلى فقرات بدنية، قبل تدريبات الكرة، فيما قاد مدرب حراس المرمى فى الفريق الأحمر ميشيل يانكون، تدريبات الحراس، وذلك فى بداية تحضيرات الفريق للمرحلة المقبلة.

ويغيب عن تدريبات الأهلى اللاعبون الدوليون المنضمون للمنتخبات الوطنية خلال الأجندة الدولية لشهر يونيو.