عضو بالشيوخ: تشكيل حكومة جديدة تضم كفاءات جاء في توقيت مناسب لتنفيذ تطلعات الشعب المصري

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ على أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكليف الدكتور مصطفي مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة جاء في توقيت مناسب.

وتابع قائلاً: إن الحكومة الجديدة تحتاج إلى ضخ دماء جديدة تتعامل مع تحديات الواقع وتلبي طموحات الشعب المصري في مسيرة التنمية والبناء، وتتناسب مع طموحات الجمهورية الجديدة، بعد أم أدت الحكومة المستقيلة دورها بشكل كبير وعملت في ظروف استثنائية صعبة بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الاقتصادية التي ألقت بظلالها علي العالم ومنها مصر ثم العدوان الإسرائيلي الغاشم علي غزة، وما تبع ذلك من تحديات وضرورة الحفاظ علي الأمن القومي المصري، مشيراً إلي أن الحكومة عملت بكل طاقاتها للتعامل مع كافة التحديات.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن المرحلة القادمة تحتاج كما ورد في خطاب التكليف من الرئيس السيسي إلى رئيس الوزراء الملكف وزراء من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة لتحقيق أهداف المرحلة القادمة والتي حددها الرئيس بوضوح، مع تكليفات الرئيس للحكومة الجديدة بأن تضع علي رأس أولوياتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي فرضتها الأوضاع في غزة، وكذلك وضع ملف بناء الإنسان على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الارهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

ووجه “الكحيلي” الشكر للحكومة المستقيلة علي ما بذلته من جهود الفترة الماضية والتعامل مع التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية والدولية، معربًا عن تطلعه بأن تكون الحكومة القادمة قادرة على استكمال مسيرة التنمية في مصر.