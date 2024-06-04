القباج تتابع حادث انهيار مبنى سكني بميت غمر وتوجه بصرف تعويضات لأسر الضحايا 

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي حادث انهيار مبنى سكني بميت غمر محافظة الدقهلية ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وجاري إزالة الأنقاض للبحث عن ضحايا آخرين.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي السيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية بسرعة التحرك والتواجد الفورى لفرق الإغاثة، مشددة على تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، مقدمة التعازى لأسر الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري للتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي صرف المساعدات المقررة لأسر المتوفين والمصاب حسب نسبة الإعاقة والإصابة نتيجة الحادث.