أزمة للأهلى بسبب تعارض مواعيد مباريات أبطال أفريقيا وكأس إنتر كونتينينتال

بسبب تعارض مواعيد مباريات بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس إنتر كونتينينتال للأندية، سيُعاني النادي الأهلي من أزمة فى الموسم المقبل.

وحصد المارد الأحمر لقب أبطال أفريقيا في الموسم الماضى 2023-2024، ليتأهل للمشاركة فى النسخة الأولى من كأس إنتر كونتينينتال البديلة لكأس العالم للأندية، التى ستُقام بنظام جديد كل 4 سنوات.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” قد أعلن عن مواعيد مباريات البطولة الأفريقية فى الموسم الجديد 2024-2025، والتى تتعارض مع المسابقة العالمية.

سيكون موعد الجولة السادسة من دور المجموعات لدورى الأبطال بين 13 و15 ديسمبر المقبل، فى نفس توقيت البطولة الثانية.

المباراة الفاصلة في كأس إنتر كونتينينتال ستُقام يوم 14 ديسمبر ونهائى المسابقة العالمية يوم 18 من الشهر ذاته.

ويستعد المارد الأحمر للمنافسة على لقب السوبر الأفريقى 2024 أمام الزمالك بطل كأس الكونفيدرالية.