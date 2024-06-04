على معلول يحضر حفل استاد الأهلى بالعكازين برفقة لاعبو الفريق

حرص لاعب فريق الاهلى التونسى على معلول، على حضور حفل ستاد الاهلى المقام حاليا بفرع الشيخ زايد رغم الإصابة التى تعرض لها اللاعب بالرباط الصليبى مرتدى العكازين برفقة زملائة فى الفريق.

فيما كان من بين الحضور فتحى مبروك وزكريا ناصف وأسامة حسنى وشادى محمد وإبراهيم سعيد وخالد بيبو ولاعبو الفريق الأحمر عمرو السولية ومحمود عبد المنعم “كهربا” وحسين الشحات وكريم نيدفيد وطاهر محمد طاهر.

وكان مجلس إدارة النادى الأهلى، قد قام تقديم الدعوة لعدد كبير من المسئولين عن الرياضة المصرية والوزراء ومحافظى القاهرة والجيزة لحضور الحفل الذي تقرر أن تكون مدته 70 دقيقة، ومن المقرر أن يُعلن الأهلى تفاصيل مشروع استاد الأهلى وما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات مكثفة واتفاقات مع شركات ستقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق الذى سيتضمن ملاعب فرعية ومتحف ومستشفى طبى وفندق.

وكان مسئولو النادى الأهلى يسابقون الزمن ويبحثون عن أفضل التصميمات وأفضل العروض المقدمة والمتاحة لتنفيذ المشروع الحلم، لاسيما وأن الاستاد هو العمل الذى يخطط له المجلس الأحمر منذ فترة طويلة، ويعتبر المشروع الوحيد الذى لم يتم تنفيذه من البرنامج الانتخابى لمجلس الإدارة الحالى، قبل أن يستعد لإزاحة الستار عن أحد أهم إنجازات المجلس الحالى.