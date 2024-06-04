مدير منتخب مصر يحفز دفاع الـ«الفراعنة» قبل مواجهة بوركينا فاسو

اجتمع مدير منتخب مصر إبراهيم حسن، مع لاعبى خط الدفاع بالمنتخب بشكل منفرد، وذلك قبل مواجهة بوركينا فاسو يوم «الخميس» المقبل، فى الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وعقد إبراهيم حسن جلسات تحفيزية مع لاعبى خط الدفاع وفى مقدمتهم محمد هانى ورامى ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبدالواحد، باعتبارهم الأقرب للمشاركة فى اللقاء المقبل، إلى جانب اللاعب محمد حمدى الذى يغيب عن مواجهة بوركينا فاسو للإيقاف.

كما عقد لاعبو منتخب مصر الكبار، وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد الشناوى ومحمود تريزيجيه، جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم لتحقيق حلم الوصول لكأس العالم مجددا، واغتنام الفرصة وعدم التفريط فى أى نقطة للحفاظ على صدارة المجموعة.