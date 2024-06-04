طاهر: طبيعى أن يكون لدى أكبر نادٍ فى أفريقيا ملعب خاص به

علق لاعب النادى الأهلى طاهر محمد طاهر، على إعلان النادى إنشاء مدينة رياضية تتضمن ستاد ومتحف ومدرسة وجامعة ومستشفى، حيث أطلق «المارد الأحمر» مشروعه اليوم باسم القلعة الحمراء، وحضر نجوم الفريق ومنهم طاهر محمد طاهر.

وقال طاهر أن اليوم تاريخى حيث يسمع عن بناء ستاد للأهلى منذ الصغر وأخيرًا أصبح الموضوع رسميًا، كما صرح اللاعب عبر قناة الأهلى، بأن المارد الأحمر هو أكبر نادٍ فى أفريقيا ومن الطبيعى أن يكون لديه ملعب خاص.

وأوضح جناح الأهلى أن إنشاء مدينة رياضية تتضمن متحف وجامعة ومدرسة ومحلات تجارية سيكون مُربحًا للنادى، مؤكدًا أن الأهلى قوى إداريًا برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مُشيرًا إلى أن مجهوداته واضحة فى كرة القدم والصالات.