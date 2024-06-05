بعد تلقيه عروض سعودية وإماراتية.. مارسيل كولر يطلب زيادة راتبه فى الأهلى

مع اقتراب نهاية الموسم، تقدم المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، بطلب عاجل إلى إدارة الكرة فى النادى، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب، حيث أنه يرغب فى زيادة راتبه الشهرى، والذى يصل حاليًا إلى 180 ألف دولار.

ويأتى طلب كولر بزيادة راتبه فى الأهلى، بسبب نجاحه فى حصد عدد من البطولات منذ تعاقده مع النادى، إلى جانب تلقيه عروض مغرية فى كلا من السعودية والإمارات، بأضعاف ما يتقضاه داخل القلعة الحمراء.

ويترقب كولر موقف مسئولى الأهلى من طلبه، إذ تتجه النية للموافقة على طلب المدرب السويسرى، حفاظًا على استقرار الفريق، خاصة أنه رفض ترك الفريق أكثر من مرة بعد تلقيه عروض مغرية فى منتصف الموسم.

ويُذكر أنه، لدى إدارة النادى الأهلى، النية لتجديد عقد كولر لمدة موسمين مقبلين، إلى جانب رصد زيادة فى راتبه بناء على طلباته، ليصل راتبه إلى 220 ألف دولار فى الشهر الواحد، بجانب رصد مكافآت إضافية خاصة بتتويجه للبطولات مع الفريق، وسيتم بعدها مباشرة التجهيز لصفقات الموسم الجديد.

وكان كولر قد تلقى عروضًا خارجية طوال الفترة الماضية، إلا أن المدرب السويسرى أبلغ النادى برغبته فى الاستمرار داخل القلعة الحمراء، لتحقيق مزيد من البطولات.